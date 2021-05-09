نفذت الفرق النسائية في إدارة التوعية وصحة البيئة بصحة الطائف، وبالتعاون مع أمانة المحافظة ودعم من شعبة الضبط الإداري، حملة لتطبيق الاحترازات في المواقع النسائية ذات الإقبال المتزايد.

حيث شملت الجولات 55 صالونا تجميليا نسائيا، و20 بوتيكا نسائيا، تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية، التي تضمنت إجراءات وقائية عدة منها، استخدام أدوات جديدة لكل عملية، وإلغاء خدمات المساج وحمامات البخار ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام. ومن الإجراءات الوقائية أيضًا تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتم رصد عددٍ من المخالفات من قِبل الفريق، وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها للجهات المعنية.

وأكدت صحة الطائف حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات التجميل النسائية، وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر، والحد من انتشار فايروس كورونا.