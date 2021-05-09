أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 942 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1064 حالة، ووفاة 13 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 426.384 حالة، من بينها 9572 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1336 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 409.740 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7072 حالة وفاة.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (334)، منطقة مكة المكرمة (286)، المنطقة الشرقية (112)، منطقة عسير (50)، منطقة المدينة المنورة (40)، منطقة جازان (32)، منطقة القصيم (27)، منطقة تبوك (19)، منطقة حائل (15)، منطقة الباحة (9)، منطقة نجران (8)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة الجوف (5).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.