أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بصالونات التجميل، وذلك للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتضمنت البروتوكولات وضع علامات على مقاعد الانتظار وتنظيم المنطقة لضمان مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 بين الأفراد، وغسل العاملات لأياديهن بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

كما تضمنت البروتوكولات منع التجمعات والحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع حدوث أي تجمع داخل المنشأة، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة، ومنع التجميل للأطفال دون سن السابعة خلال الوضع الراهن.

كما تضمنت البروتوكولات إلزام المنشأة بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع لها في حال التقصي الوبائي، ومنع تقديم الأطعمة والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط ومنع تقديم المأكولات والمشروبات، ومنع ارتداء المجوهرات، واتباع إرشادات السلامة، وارتداء العملاء والموظفات للكمامة طوال الوقت ووجوب ارتداء العاملات للقفازات عند خدمة العملاء وتغييرها بعد كل عملية وتغطية العميلات بغطاء نظيف ذي الاستخدام الواحد واستخدام شرائط العنق الوقائية عند قص الشعر، والسماح بتقديم خدمات المساجد مع اتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.

وفي ما يلي تفصيل تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بصالونات التجميل:





• البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

(إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفات)

- يجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار.

- يجب على العاملات غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

- يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

- يجب منع دخول المرافقين.

- يجب منع التجميل للأطفال دون سن سبعة أعوام خلال الأوضاع الراهنة.

- يجب إلزام محل صالونات التجميل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

- يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

- يجب عدم ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

- يجب على العاملات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى كما يلي:

* الكمامة: يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات.

* القفازات: يجب أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة

* رداء القص: يجب أن تلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد

* شريط الرقبة: يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد

- يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

- يجب استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط والأمواس وغيرها.

- في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميلة تلزم العاملة بلبس كمامة، ووضع منشفة نظيفة على وجه العميلة لحماية فمها وأنفها وعينها. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفات الذين يقدمن الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

- يجب تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عاملة.

- يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة).

- يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.





(إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميل)

- يجب تنظيف وتطهير الصالونات جيداً قبل إعادة فتحها.

- يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الإرشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

- يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء

- يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر. كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر

- استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

- استخدام مطهرات مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة 60-80% من الكحول.

- عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفين.

- توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها.

- يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

- يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال ومحطات العمل وذلك باتباع الإرشادات التالية:





1- منطقة الاستقبال والانتظار

* تشجيع الدفع الإلكتروني واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل الأيدي أو تطهيرها بعد كل معاملة مع العملات الورقية.

* يجب على الموظفات غسل أيديهن بشكل متكرر أو تعقيمها بعد استخدام الهواتف أو أجهزة المحاسبة.

* إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر.

* بخصوص الأسطح غير الصلبة والنافذة (مثل الستائر أو السجاد) يتم تنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويجب التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

* يجب إعادة ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل. أو وضع حاجز فعال.





2- محطات العمل

* يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر يحتوي على 60-80% من المواد الكحولية، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد في عملية التنظيف والتطهير.

* يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كرسي الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا يجب استخدام غطاء بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد

* عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفات.

* تنظيف وتطهير جميع الأوعية والخراطيم وفوهات الرش وأدوات تصفيف وتجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، أو العناية بالأظافر والبشرة، ومسند الذراع.

* تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

* يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

* التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

* يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

* يجب التخلص من أي منتج قد يكون ملوثا بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

* تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام الحاويات التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

* الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل كراسي القص أو المكياج المستخدمة للتزيين النسائي أو وضع حاجز فعال.