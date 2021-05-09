صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

وقال الربيعة: «أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على تشريفي بوشاح الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من الطبقة الثانية. هذا التكريم والتقدير الغالي على قلبي سيكون داعماً لي للعمل بجهد أكبر لخدمة ولاة الأمر ووطننا الغالي وشعبه الكريم».

‏ولاقى هذا التكريم استحسان العديد من المغردين وردود أفعال إيجابية نحو وزير الصحة.

وقالت سميرة التويجري: «تستاهل الوشاح فهذه الأزمة والجائحة أثبتت أنك كفء لمنصبك».

وقال خالد اليامي: «يعلم الله أنك تستحق الشكر والتقدير والعرفان لجهودكم الجبارة أثناء جائحة كورونا وإخلاصكم وتفانيكم في مجال عملكم».

وقال خالد عبدالعزيز الشريدة: «أصبحت أيقونة سعودية ترسخت في أذهاننا للتاريخ تجارة وصحة، وطنية وجودة وحمل هم ونزول للميدان وصدق وأمانة وتجديد ومتابعة وكل صفات النجاح والقيادة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، شخصية ملهمة للجميع».

وقال عبدالله الزهراني: «تقدير مستحق ولا أبالغ إن قلت إنك من أفضل عشرة وزراء في العالم تعاملوا مع ملف جائحة ⁧‫كورونا⁩ باقتدار».

وقال عبدالعزيز الراجحي: «جهودك وحرصك وتشجيعك مثال يحتذى به، وهذا تقدير مستحق من قيادة نفخر بها توفر الدعم وتقدر الجهد وتكافئه، حفظ الله قيادتنا وأدام علينا العز والرفعة والأمن والأمان».