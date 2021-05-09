أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب أفريقيا عن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الجنوب أفريقية التي تسمح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر ويستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبين بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب أفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأقرت السلطات الجنوب أفريقية عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها لمواجهة تفشي انتشار وباء كورونا منها إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص فايروس pcr تثبت سلامته وان لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر، وفي حال عدم وجود شهادة فحص فايروس كورونا مع الزائر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، وفي حال ظهور أعراض فايروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا واذا كانت النتيجة ايجابية فإنه سيلزم بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، علما بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مقصورة على مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرج ومطار شاكا الدولي في ديربان ومطار كيب تاون الدولي.