نوه المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر بن ابراهيم الفالح بالجهود التي تقوم بها صحيفة «عكاظ» لمتابعة المحافظة على الحياة الفطرية في منطقة عسير الممثلة في الدور التوعوي والإعلامي المستمر.

وحول ما نشرته الصحيفة أخيرا عن مقطع متداول لصيد إثنين من الوعول والتي تعتبر من الانواع الممنوع صيدها على مدار العام ويشتبه من المعلومات الأولية انها في وادي تيه بمحافظة محايل عسير، قال الفالح بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن خلال الأجهزة المعنية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية الغالية التي هي لنا ولأجيالنا من بعدنا، مضيفا أنه تم رصد مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية بالمقطع المتداول، مؤكدا أنه سبق للمركز أن أصدر قرارا بمنع الصيد خلال هذا الموسم وأي عملية صيد يتم رصدها والتعامل معها وفق ما أقره النظام.