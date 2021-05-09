تصوم فترة النهار، ثم تأكل وتبقى مستيقظًا في ساعات المساء دون أي نشاط بدني، ما يتسبب في زيادة وزنك خلال شهر رمضان، وتفاقم حالاتك الطبية بسبب تبني عادات أكل غير صحية.وقدم استشاري طب المجتمع الدكتور عبدالحفيظ خوجة، 5 نصائح تساعدك في الحفاظ على نمط غذائي صحي خلال الصيام، وتتمثل في تجنب الجفاف، إذ يصوم الأفراد في مختلف أنحاء العالم ما يقارب 15-16 ساعة في اليوم، ما يتسبب في إصابة الكثيرين بالجفاف ويمكنكهم تفادي ذلك بتجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، والبقاء في مكان بارد ومظلل، وشرب الكثير من الماء والعصائر، وتجنب الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، إذ يحفز الكافيين على إدرار البول. ومن النصائح أيضا عدم الإفراط في استهلاك الملح، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح خلال رمضان، مثل النقانق، واللحوم المصنعة، والمخللات، والأجبان المالحة، الصلصات مثل المايونيز، والكاتشب، كذلك التقليل من استخدام الملح قدر الإمكان في أطباق السلطات، والأطباق الرئيسية، والامتناع عن وضع زجاجة الملح على الطاولة، ويمكنك استخدام الثوم، والخردل الجاف، والفلفل، والبصل، والفطر، والطماطم.يواصل الدكتور خوجة: ابدأ الصيام وانهه بالتمر والماء، وهناك أيضًا أسبابٌ صحية تستدعي منك فعل ذلك، إذ يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية، والفوائد الصحية بما في ذلك خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان القولون، وتخفيف الإمساك.ومن الأفضل تعديل طريقة طهي الطعام، فبعض التغييرات الطفيفة في عادات الطبخ، قد تثمر عن أطعمة لذيذة وصحية، ويمكن التقليل من كمية الدهون المستخدمة في الطهي، أو استخدام لحوم أخرى كخيارات بديلة عن الأطعمة الغنية بالدهون، وتستطيع أيضًا إزالة الجلد من الدواجن قبل أو بعد الطهي، واختيار لحم الصدر بدلًا من لحم الورك أو الجناح، وتأكد من تقليص كمية الزيت المستخدم في تحضير الأطعمة المقلية.