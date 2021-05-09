أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والعالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث السنوات القادمة، ويأتي القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الميمان إن القرار سيعمل بشكل كبير على خفض طابور الانتظار للوظائف التعليمية ويستوعب عددا كبيرا من الخريجين الذين ينتظرون تعيينهم.فيما ذكر الخبير المالي أحمد جنبي، أن خلق نحو 28 ألف وظيفة سيحقق قفزة كبيرة في انخفاض عدد الباحثين عن الوظائف التعليمية سواء الحكومية وغير الحكومية إلى جانب أن مثل هذه القرارات ستساعد على رفع كفاءة الموظف في القطاع التعليمي في المدارس العالمية.