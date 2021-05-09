اكد وزير الإعلام الباكستاني فواد حسين شودري أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى المملكة تعتبر نقلة نوعية تقوي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا في تصريحات لـ«عكاظ» أن لقاءات سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء كانت فرصة لاستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان. وأكد أن الرياض وإسلام آباد متفقتان على ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لكافة أشكالها وصورها وأياً كان مصدرها.وأضاف: أن تأكيد الجانبين دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يعكس تفاهما وثيقا حيال القضية الفلسطينية.وأوضح أن رئيس الوزراء ثمن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التي تعبِّر عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغير المناخي، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني «باكستان نظيفة وخضراء» وكذلك مبادرة «عشرة مليارات شجرة تسونامي» الناجحة. وثمّن جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1441هـ، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.