أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (السبت)، 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت إصابة 12 مصلياً بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 90 يوماً 1068 مسجداً، أعيد فتح 1054 منها بعد الانتهاء من التعقيم.وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران.مشيرة إلى إعادة فتح 17 مسجداً، 5 منها بمنطقة الرياض، و5 بمنطقة مكة المكرمة، و3 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.