كشفت المديرية العامة للسجون وصول قيمة التبرعات بخدمة «فُرجت» لأكثر من 123 مليون ريال منذ بداية رمضان المبارك، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين. وبلغ حجم التبرعات منذ بداية الخدمة قبل 3 أعوام أكثر من 460 مليون ريال، ساهمت في إطلاق سراح 2163 مواطناً و975 مقيماً.وأكدت المديرية أن «فُرجت» تتميز بشمولها للمحكومين من السعوديين وغير السعوديين في قضايا مالية غير جنائية، وبإمكان الجميع مد يد العون ومساعدتهم، من خلال الدخول على منصة «أبشر» وتطبيق «أبشر أفراد»، واختيار خدمات المديرية العامة للسجون، وتحديد المستفيد الذي يراد التبرع له، ونسخ رقم السداد، ثم تنفيذ العملية من خدمة «سداد»، التي يوفرها البنك المركزي السعودي، مع أهمية التأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير «فُرجت» قبل إتمام عملية الدفع. وأشارت إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية.