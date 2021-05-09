يحرص كمال عالي الربيعي من منسوبي العلاقات العامة والتوعية الصحية في مديرية الشؤون الصحية في الطائف، على توعية المجتمع من خلال قيادته فريق «دراج الطائف»، الذي يشارك في المناسبات المختلفة التي تشهدها المحافظة ويتواجد في جميع المواقع بين المجمعات التجارية والمراكز الصحية ومراكز اللقاحات، لبث رسائل صحية يبرز من خلالها جهود صحة الطائف وفرق العمل التي تشارك في الميدان وفي جميع المواقع.ويقف الربيعي جوار زملاء المهنة بنقل جهودهم للمجتمع والتوعية بخطر التجمعات وتجاهل التعليمات من خلال رسائله في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يسعى جاهدا لإبراز جهود الشؤون الصحية في محافظة الطائف وزملائه في الميدان عن طريق بث رسائل توعوية وإرشادية يسلط الضوء من خلالها على كيف يحمي المواطن والمقيم نفسه ومن حوله باتباع التعليمات للخروج من أزمة فايروس كورونا.