حثّت وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا.وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 997 حالة مؤكدة، وتعافي 1026 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9707 حالات، منها 1319 حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 425442 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 408676 حالة.وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7059 وفاة، كما تم إجراء 69482 فحصاً مخبرياً.