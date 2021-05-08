لأنه ثاني أكثر السرطانات تسببا في موت الرجال والنساء في الولايات المتحدة، نصحت جمعية السرطان الأمريكية (ACS) بضرورة البدء في اختبارات الكشف عن سرطان القولون والمستقيم بعمر 45 عاماً. ونقل موقع «نيويورك تايمز» (السبت) قول أطباء الجمعية على موقعها الإلكتروني: «يكشف تصوير الأشعة العادي السرطان حين يكون صغيراً في بداياته، ما يسهل علاجه قبل أن ينتشر، كما تساعد بعض أنواع التصوير على إزالة النموات ما قبل السرطانية المعروفة بـ«السلائل» قبل أن تتحول إلى سرطان». وأكدوا ارتفاع معدلات انتشار هذا السرطان للأقل من 50 عاماً، ما يتوجب البدء بالتصوير قبل 5 سنوات من ذلك، والاستمرار سنوياً حتى 75 عاماً.