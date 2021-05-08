واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 85 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3885 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 164 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.