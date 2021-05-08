أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 997 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1026 حالة، ووفاة 14 حالة.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى عصر اليوم بلغ 10.317.265 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 425.442 حالة، من بينها 9707 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1319 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 408.676 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7059 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.28%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (372)، منطقة مكة المكرمة (250)، المنطقة الشرقية (123)، منطقة عسير (54)، منطقة المدينة المنورة (49)، منطقة جازان (41)، منطقة القصيم (28)، منطقة حائل (23)، منطقة نجران (16)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة تبوك (10)، منطقة الباحة (10)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (289)، جدة (135)، مكة المكرمة (50)، الطائف (42)، الدمام (36)، الهفوف (34)، ينبع (26)، عفيف (20)، المدينة المنورة (18)، أبها (15)، الدوادمي (15)، المبرز (15)، المضة (14)، عرعر (12)، نجران (12)، الحائط (12)، بريدة (11)، الكامل (10)، ضرما (10)، حوطة بني تميم (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (339)، جدة (121)، مكة المكرمة (49)، الدوادمي (33)، المبرز (23)، الدمام (20)، ينبع (20)، عرعر (19)، الليث (18)، خميس مشيط (16)، الظهران (16)، وادي الدواسر (16)، الطائف (14)، تبوك (13)، المدينة المنورة (11)، الدلم (11).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وحثّت «الصحة» كافة أفراد المجتمع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.