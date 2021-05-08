قالت السفارة السعودية بالعاصمة الإسبانية مدريد إن الحكومة الإسبانية أصدرت قراراً يقضي بتمديد القيود المفروضة لدخول مملكة إسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، حتى 31 مايو 2021م.

وأشارت السفارة في بيان لها إلى إنه يُستثنى من هذا القرار بعض الفئات والتي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة بحد أقصى، وتعبئة وتوقيع نموذج (FCS) على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة الإسبانية (www.spth.gob.es)، أو من خلال تطبيق (SpTH)، ويمكن معرفة الفئات المستهدفة عبر الرابط:

https://embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/الحكومة-الاسبانية-تصدر-أمراً-يقضي-بتمديد-القيود-المفروضة-لدخول-مملكة-اسبانيا.aspx