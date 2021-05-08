تستعد بلدية محافظة أحد رفيدة، لاستقبال عيد الفطر من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية، ومواصلة أعمالها الميدانية في المحافظة والمراكز التابعة.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي، أنه تم تكليف فريق عمل من بعض الإدارات التي تستدعي الحاجة لعملها خلال إجازة العيد حرصاً على توفير بيئة نظيفة لسكان المحافظة، وتقديم كافة الخدمات البلدية للجميع خلال إجازة عيد الفطر. وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مخصص لنظافة المحافظة، وجميع القرى التابعه للمحافظة وتجهيز مصليات العيد وتنظيفها، والاهتمام بنظافة الحدائق، وأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة واستمرار المشاريع ومراقبة سير العمل بها، فيما تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية للمسالخ ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في إجازة عيد الفطر من خلال الجولات الميدانية حيث يتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقاً للأنظمة والتعليمات. ودعا الوادعي الجميع للتعاون مع البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا، ومن يخالف ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية بحقه.