نفّذت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2147 زيارة تفتيشية مختصة بأعمال الرقابة الصحية، حيث تم إغلاق 74 منشأة تجارية مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا، ومخالفات تجمع المتسوقين والعاملين والاشتراطات الصحية اللازم توفرها.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي أن الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية، حرصاً على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية التابع للبلدية، حيث بلغ ما تم فحصه 124 عينة.ونوّه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وقد تم رصد 372 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية، كما أشار إلى أنه تم مصادرة وإتلاف 1217 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وإزالة بسطات عشوائية ومخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.