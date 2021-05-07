وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني باعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.



وأوضحت صحة بيشة أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي بإضافة عدد من التخصصات، ومنها: النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات استشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي امتداد للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات المهمة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الأحياء في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المميزة التي تقدم للمواطنين.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح الشهراني أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.