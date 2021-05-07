أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، قرارا بضم 15 مدرسة إلى مدارس أخرى وذلك بداية من العام الدراسي القادم، منها 11 مدرسة للبنين و4 مدارس للبنات.

وشمل القرار ضم مدرسة أبو سليمان بن الحارث الابتدائية إلى مدرسة البرابر، ومدرسة أبي شعيب إلى مدرسة دف زيني، ومدرسة الإمام شعبة لتحفيظ القرآن إلى مدرسة يعقوب البصري، ومدرسة الزيما إلى مدرسة الحزم، ومدرسة المرشدية إلى مدرسة الزلال، ومدرسة المزارع إلى مدرسة سيف الدولة الحمداني، ومدرسة المقيطيع إلى مدرسة الهنية، ومدرسة محمد الفاتح إلى مدرسة عمر بن قيس، ومدرسة مسيحة إلى مدرسة مدركة، ومدرسة مسيحة الشرقية إلى مدرسة مدركة، ومدرسة وادي بني عمير إلى مدرسة القوبعية، ومتوسطة أم عبيد بنت سودة الهذلية إلى متوسطة القوبعية، وضم ابتدائية الحفنة إلى الشرح، وضم مدرسة القفيف إلى ابتدائية أبي عشر، وضم ابتدائية دفاق لتحفيظ القران الكريم إلى الملحاء لتحفيظ القرآن الكريم.

من جهة أخرى، بلغت نسبة المحصنين بلقاح كورونا من منسوبي تعليم مكة في المدراس الحكومية والأهلية 88%، وذلك حتى أمس (الخميس) حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح 32.326 شخصاً، وتبقى 4228 لم يتلقوا التطعيم.