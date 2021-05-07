كشف مصدر لـ«عكاظ» أن جواز السفر هو المسموح به حاليا للسفر بين دول الخليج، مفيدا باستمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلزم استخدام جواز السفر للتنقل.

وتستعد المنافذ البرية والجوية للمملكة هذه الأيام للسماح بالرحلات الدولية منذ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال القادم الموافق 17 مايو 2021.

ففي جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين تم تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج، بحيث تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، كما جرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديدة مدعومة بكوادر بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

وفي الجانب البحريني، أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أمس (الخميس) أنه في إطار المراجعة الدورية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرّر بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص فايروس كورونا (PCR) عند الوصول لمن تلقوا التطعيم باللقاحات والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفايروس كورونا، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، فيما لا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19».