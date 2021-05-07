أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1039 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1061 حالة، ووفاة 13 حالة.



وكشفت أن إجمالي جرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 10.166.102 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 424.445 حالة، من بينها 9750 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1311 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 407.650 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7045 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.29%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (386)، منطقة مكة المكرمة (274)، المنطقة الشرقية (140)، منطقة عسير (46)، منطقة المدينة المنورة (45)، منطقة جازان (33)، منطقة القصيم (29)، منطقة تبوك (26)، منطقة حائل (18)، منطقة نجران (13)، منطقة الحدود الشمالية (11)، منطقة الباحة (11)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (353)، جدة (136)، مكة المكرمة (60)، الهفوف (34)، الدمام (32)، تبوك (24)، المدينة المنورة (19)، الليث (19)، الطائف (18)، ينبع (18)، المبرز (16)، حائل (14)، أبوعريش (14)، الظهران (14)، عرعر (10)، أبها (10)، المظيلف (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (353)، جدة (118)، مكة المكرمة (65)، الهفوف (30)، المبرز (24)، الليث (22)، ينبع (21)، الدمام (20)، تبوك (18)، نجران (17)، حائل (16)، النعيرية (16)، الخبر (15)، المدينة المنورة (14)، المظيلف (13)، عرعر (11)، خميس مشيط (11)، عنيزة (11)، الطائف (10)، الدوادمي (10)، رماح (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.