لفتت المبتعثة السعودية رغد سلطان الطالبة في السنة النهائية بجامعة جنوب ألاباما الانتباه؛ بسبب إجادتها عملها خلال فترة ممارسة فترة التدريب ضمن طاقم شرطة الحرم الجامعي. حسب ما أوردته شبكة (NBC) الأمريكية خلال لقاء أجرته معها أمس (الخميس).

وأشارت رغد خلال اللقاء إلى أن لديها رغبة ملحة في حماية الناس، وهذا هو سبب رغبتها في أن تكون محققة في بلدها السعودية. وقالت: «أتطلع حقّاً لأن أكون ضمن محققي الجرائم».

ونوهت الشبكة الأمريكية بالتطور الكبير والمتواصل في المملكة خصوصاً عام 2018، عندما سُمح للنساء بقيادة السيارات، وتم الإعلان عن خطط للسماح للنساء بالعمل مع شرطة المرور، وبالنسبة لرغد فهي تريد أن تخطو خطوة إلى الأمام من خلال كونها محققة وأن تكون البداية من الحرم الجامعي.

ويتذكر قائد شرطة الحرم الجامعي «زيك أوول» عندما تواصلت معه رغد لأول مرة عندما تلقى رسالة منها عبر البريد الإلكتروني للحصول على فترة تدريب. وقال: «زوجتي التي كانت شرطية سابقة هي أول من دعمتها وطالبتني بدعم هؤلاء النساء».

وأضاف: إن رغد لم تتعلم الكثير من قسم الشرطة فحسب، بل ساهمت في شرح ما تعلمته أيضاً رغم الاختلافات الثقافية، وهو أمر مفيد في نظره.

رغد التي لديها تخصص مزدوج في العدالة الجنائية والعلوم السياسية ساعدها تدريبها في الحصول على الخبرة.

وقالت: في الأسبوع الأول كنت أتلقى تدريبي في غرفة الاتصالات؛ للتعرف على كيفية تلقي المكالمات وجميع الأجهزة التي يستخدمونها. ثم بدأت بعد ذلك في مرافقة ضباط الشرطة خلال دورياتهم.

وألمحت إلى أنه بالنسبة لها فإن هذه الكلية تعني لها الكثير من بين جميع الكليات في الولايات المتحدة، إذ درست هي وشقيقها وشقيقتاها وابن عمها في المكان نفسه.

وقالت إنها تريد أن تعمل في بلادها، وهي مستمتعة بالتجربة هنا في الجامعة وأنها ستحتفل بتخرجها يوم السبت.