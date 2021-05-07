أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحصول على لقاح فايروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام، الخاص، غير الربحي) إلى مقرات العمل.

ودعت الوزارة كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فايروس كورونا، علماً أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللعمل في بيئة آمنة صحياً.