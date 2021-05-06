بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في المقاولات بمختلف قطاعاته كالتشييد وجمع النفايات والهندسة المدنية ودعم التعدين في المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2020 نحو 175.4 ألف منشأة تعمل بأنشطة المقاولات في المملكة بارتفاع في عدد المنشآت المسجلة في الهيئة السعودية للمقاولين عن العام الذي سبقه بنحو 10 آلاف منشأة، إذ بلغت عدد المنشآت العاملة في أنشطة المقاولات خلال عام (2019) 165.9 ألف منشأة.وبلغت نسبة الشركات السعودية العاملة في أنشطة المقاولات 99.4%، بينما بلغت نسبة المنشآت الأجنبية العاملة في المملكة 0.5%، وبلغ عدد المنشآت المختلطة 0.01%، ووصل عدد المنشآت الكبرى في المجال 1.145 منشأة من أصل 175.4 ألف منشأة، بينما وصلت عدد المنشآت المتوسطة في القطاع 5.235 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة 45.7 ألف منشأة ليصل عدد المنشآت متناهية الصغر نحو 123.3 منشأة لتمثل نحو 60% من إجمالي منشآت أنشطة المقاولات، جاء ذلك بحسب ما أوردت الهيئة السعودية للمقاولين في موقعها.وكان إجمالي عدد المنشآت، بنشاط تشييد المباني، بنهاية عام 2020 نحو 99.8 ألف منشأة بارتفاع بلغ نحو 3 آلاف منشأة عن العام الذي سبقه 2019.