تزامنا مع بداية دخول الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، أنهت الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى جاهزية كامل أدوار مبنى المطاف باستثناء السطح لأداء شعيرة الطواف، علاوة على رفع كفاءة باقي مباني التوسعة السعودية الثالثة والتوسعات المحيطة بها للمعتمرين والمصلين والزوار، إذ تم تجهيزها بكامل الأنظمة والخدمات الأساسية من نظام للتكيف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات مع متابعة كفاءتها التشغيلية من خلال طاقم هندسي فني متواجد على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مكتب الإنشاءات بوزارة المالية، ووكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة.