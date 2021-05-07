بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس (الخميس) تعزيز التعاون الإعلامي بين المملكة والكويت الشقيقة في إطار تكامل العمل الإعلامي الخليجي مع وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري الذي وصل (الأربعاء) إلى جدة وأدى مناسك العمرة. وأشار الجانبان إلى أن لقاءهما يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وفي سياق متصل، التقى القصبي بوزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة علي الرميحي، أمس، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وعقب الاجتماع عبر الرميحي في تصريح إعلامي عن سعادته بزيارة السعودية ووجوده في مكة المكرمة، موضحاً أن اللقاء كان مثمراً ويعكس ما يربط مملكة البحرين بالسعودية من علاقة تمتد جذورها عبر التاريخ، وأبان أن الاجتماع ناقش عدداً من الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الآليات والمبادرات، مؤكداً أن التنسيق بين المملكة والبحرين دائم ومستمر، واختتم: سيتم تشكيل فرق عمل لزيادة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.