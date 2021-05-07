سجلت السعودية أمس (الخميس) ثاني أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ 255 يوماً، وتحديدا منذ 25 أغسطس 2020 (1114 إصابة جديدة آنذاك)، فبعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1098 إصابة في 23 أبريل المنصرم، أعلنت أمس تسجيل 1090 إصابة جديدة.كما أعلنت «الصحة» تعافي 982 حالة، ووفاة 14 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة 423.406 حالات، من بينها 9785 حالة نشطة، منها 1333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 406.589 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7032 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.وتصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا بتسجيلها 402 حالة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ288، ثم المنطقة الشرقية بـ136، ثم منطقة المدينة المنورة بـ57، فمنطقة عسير بـ43، ثم منطقة جازان بـ40، تلتها منطقة القصيم بـ33، ثم منطقة تبوك بـ26، ثم منطقة حائل بـ17، وتلتها منطقة الحدود الشمالية بـ16، ثم منطقة نجران بـ15، فمنطقة الباحة بـ10، ثم منطقة الجوف بـ7 حالات.أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (300)، جدة (146)، مكة المكرمة (62)، الطائف (39)، المبرز (35)، الدمام (33)، تبوك (24)، المدينة المنورة (24)، الهفوف (24)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كالتالي: الرياض (330)، جدة (116)، مكة المكرمة (33)، الهفوف (31)، تبوك (24)، المبرز (21)، الدمام (19)، أبها (14)، نجران (14)، القوز (14)، عرعر (13)، الطائف (13).من جهة ثانية، تجاوز عدد جرعات لقاح فايروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزاً تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.