‏يواصل مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك خالد، تقديم خدماته لطلاب ‏وطالبات الجامعة والمنسوبين والمنسوبات وذويهم وذلك بمقر العيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة. ‏

وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الدكتور فؤاد عباق حرص الجامعة على تقديم اللقاحات لطلابها وطالباتها والمنسوبين والمنسوبات وذويهم، مشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بعسير.

وأوضح مدير العيادات ‏الخارجية بالمدينة الطبية عايض عسيري أنه يتم حجز المواعيد من خلال النظام الإلكتروني على الرابط https://itcsvc.kku.edu.s ويعمل المركز على فترتين. وقالت المدير الطبي للعيادات الخارجية الدكتورة غادة العصبي إنه تم إعطاء اللقاح حتى الآن لـ 2500 شخص، ويستهدف تحصين جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة وذوي المنسوبين والتوسع في ذلك مستقبلاً.