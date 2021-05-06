أكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استقبلت خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر الفضيل 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفرق الإسعافية تم نقل 1603 حالة إسعافية وتم علاج أو رفضت النقل أو لم تنقل لأسباب أخرى 1046 حالة، ومن هذه الحالات:

ـ مريض عادي مستقر 747 حالة.

ـ الحوادث المرتبطة بالمركبات أو السير 340 حالة

ـ الإغماء 259 حالة

ـ الأزمات التنفسية 246 حالة

ـ السقوط 144 حالة

وتبلغ الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الـ24 ساعة في المنطقة نحو 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة ومدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة من غرفة العمليات بشكلٍ إلكتروني كامل.

وبلغت الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة 19460 ساعة تمت مباشرة 1088 حالة ونقل 123 حالة لفرق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي. وتم التعامل مع 965 حالة بدون الحاجة لنقلها حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم أتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي الذي يتعامل مع الحالة الإسعافية بناءً على البرتوكولات الطبية المعتمدة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم بمركز الإسناد الآلي وسط المدينة.

يُذكر أن الهيئة في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق «أسعفني» المدعوم بـ 9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع.