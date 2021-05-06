اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك- برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الخارج، بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام 1442هـ في مملكة تايلند؛ وفق تنسيق وإشراف مستمر مع القائم بالأعمال في السفارة عصام الجطيلي، وبمتابعة وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ووزعت الوزارة خلال اليومين الماضيين (1000) سلة غذائية في جنوب تايلند بولاية فطاني، ليصل مجموع السلات الغذائية التي تم توزيعها منذ بدء شهر رمضان المبارك 5 آلاف سلة تم توزيعها على العائلات المتعففة واستفاد منها 35 ألف شخص ضمن خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية شملت مدن وولايات مملكة تايلند.

وقال المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: «إن برنامج خادم الحرمين الشريفين هذا العام تَمَيّز بالتنظيم وسهولة التنفيذ وفق الخطة المعتمدة من الوزارة؛ منوهًا بما شهد به البرنامج من إشادة واسعة من قيادات إسلامية واجتماعية بمملكة تايلند بهذه اللفتة الإنسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا».

وأضاف: «كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبّروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم؛ سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها».

وختم الحمودي: «إن هذا الحدث الإنساني لامس مشاعر المسلمين وغيرهم، وتمت تغطيته في وسائل الإعلام المحلية والصحف الرسمية التايلندية وبمشاركة القيادات العسكرية التايلندية».