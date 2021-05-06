تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي المراكز الإسعافية بالعاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، وعدد من القيادات الفنية والإدارية العليا بالهيئة. واستهل الدكتور العويسي الزيارة التفقدية بمركز إسعاف كدي، حيث اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان المبارك. بعد ذلك اتجه إلى الحرم المكي الشريف وتفقد جاهزية الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم، للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية والاطلاع على آليات وسير العمل والخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين، كما زار الدكتور العويسي عددا من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالحرم المكي، وشدد خلال جولاته على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم، والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.