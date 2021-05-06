قدم الرئيس آدم بارو رئيس جمهورية جامبيا شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، مشيدًا بدور المملكة الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري ليس في جامبيا فقط وإنما في إفريقيا والعالم كله.

جاء ذلك لدى استقباله مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال، حيث قدم شكره للندوة على تنفيذ عدد من الآبار التي استفاد منها 4000 نسمة في مناطق مختلفة من غامبيا.

وثمن الرئيس جهود الندوة العالمية في بلاده، وطالب بمزيد من التعاون والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات المنطقة.