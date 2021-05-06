سجلت السعودية اليوم (الخميس) ثاني أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ 255 يوماً، وتحديدا منذ 25 أغسطس 2020 (بإعلان 1114 إصابة جديدة آنذاك)، فبعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1098 إصابة في 23 أبريل الماضي، أعلنت اليوم تسجيل 1090 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

كما أعلنت اليوم تعافي 982 حالة، ووفاة 14 حالة جديدة، ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 423.406 حالات، من بينها 9785 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 406.589 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7032 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (402)، منطقة مكة المكرمة (288)، المنطقة الشرقية (136)، منطقة المدينة المنورة (57)، منطقة عسير (43)، منطقة جازان (40)، منطقة القصيم (33)، منطقة تبوك (26)، منطقة حائل (17)، منطقة الحدود الشمالية (16)، منطقة نجران (15)، منطقة الباحة (10)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (300)، جدة (146)، مكة المكرمة (62)، الطائف (39)، المبرز (35)، الدمام (33)، تبوك (24)، المدينة المنورة (24)، الهفوف (24)، الليث (18)، ضرما (17)، أبها (16)، عفيف (16)، عرعر (14)، ينبع (14)، خميس مشيط (11)، عنيزة (11)، الكامل (11)، حوطة بني تميم (11)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (330)، جدة (116)، مكة المكرمة (33)، الهفوف (31)، تبوك (24)، المبرز (21)، الدمام (19)، أبها (14)، نجران (14)، القوز (14)، عرعر (13)، الطائف (13)، خميس مشيط (11)، الشنان (10)، المدينة المنورة (10)، الخبر (10)، الجبيل (10)، الليث (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.