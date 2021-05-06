بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيق، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».