أعلنت وزارة الصحة أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تستمر لعدة أشهر، وذلك وفقا لما تشير إليه الدراسات.

وأوضحت أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر، وأن تأخير الجرعة الثانية يرفع من الاستجابة المناعية، وأن الجرعة الثانية من اللقاح ستكون فعالة حتى بعد التأجيل، مشددة على أن مواعيد الجرعة الثانية سيتم تحديدها حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية، وستتم إعادة جدولتها تلقائيا، ولن يستلزم الأمر إعادة حجز الموعد عبر تطبيق «صحتي»، مضيفة أن عددا من اللقاحات يجري تعديلها حاليا لتضمين الأنماط المتحورة من الفايروس في الجرعة الثانية.

وفي السياق، كشف تطبيق «توكلنا» أن الحالة الصحية في التطبيق تكون باللون الأخضر الغامق لثلاث حالات، الأولى: «محصّن» لمن لم يُصب بالفايروس وأكمل الجرعات أو أصيب وتعافى وأخذ جرعة واحدة بعد 6 أشهر من التعافي، و«محصّن جرعة أولى» تكون بعد مرور 14 يوماً لمن لم يُصب بالفايروس وأخذ الجرعة الأولى وتستمر 6 أشهر من تاريخ الجرعة، و«محصّن متعافي» لمن تعافى من الإصابة وتستمر 6 اشهر من تاريخ التعافي.