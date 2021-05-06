كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ«عكاظ»، أنه صدرت الموافقة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستئناف التدريب في كل من الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والخبر، والقطيف، وجدة، والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالرياض، بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي (2020 / 2021)، وسيتم التواصل مباشرة مع المتدربين بشأن التسجيل والتدريب.

يذكر أن التدريب في عدد من كليات التقنية توقف مع بداية جائحة كورونا، ونشرت «عكاظ» في عددها الصادر يوم (الأربعاء)، 7 أكتوبر 2020م، تقريراً يخص توقف البرامج التدريبية في عدد من الكليات؛ بسبب انتهاء العقود مع المشغلين الدوليين.