باشر القادة الكشفيون بتعليم مكة المكرمة تنفيذ مهماتهم الجليلة في خدمة الزوار والمعتمرين في عدد من المواقع الجديدة بالمسجد الحرام، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية مع بداية الـ10 الأواخر من الشهر الفضيل.

والتقى رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير بمدير إدارة الأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فايز المحمدي، حيث يشمل الموقع الجديد توجيه المعتمرين بالمسعى نحو المخارج والعمل على انسيابية الحركة، والتأكيد على التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

يذكر أن أكثر من 50 قائداً كشفياً يتطوعون في الحرم المكي الشريف، مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا وذلك يومياً بعد صلاة المغرب، وحتى بعد الانتهاء من صلاة التراويح بنصف ساعة، طوال شهر رمضان المبارك.