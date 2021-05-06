تشهد أسواق جازان حركة نشطة في عمليات البيع خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث عم الزحام جميع المحلات والمراكز التجارية، لشراء احتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك من ملبوسات وأدوات زينة وعطور. «عكاظ» قامت بجولة مسائية على مختلف الأسواق، بما في ذلك محلات الملابس والخياطة والزينة والعطورات.

وفي مجال بيع الملابس النسائية، شهدت المراكز تزاحما بعد صلاة التراويح مباشرة، وقد لوحظ ارتفاع أسعار الملابس النسائية، وهناك من يعمد إلى تغيير الأسعار السابقة بأسعار جديدة، وفقا لما ذكره عبدالعزيز العلاقي. فيما قال البائع أحمد علي إن الأعياد تعد موسما جيدا لمحلات بيع المستلزمات النسائية، وهي أكثر مبيعا من المستلزمات الرجالية؛ كونها متنوعة بشكل كبير وعملية الشراء متواصلة منذ وقت مبكر. وكذلك شهدت محلات الخياطة الرجالية والنسائية حركة كبيرة، وفقا لما ذكره الخياط عثمان عمر، بأنهم لم يستقبلوا طلبات جديدة منذ منتصف شهر رمضان، مشيراً إلى أن استيعاب الطلبات قد استنفد، حيث لجأت عدد من محلات الخياطة بزيادة عدد العاملين لديها لاستيفاء طلبات الزبائن لديها التي تضاعفت عن الأيام العادية.

كما شهدت محلات الأثاث والمفروشات حركة نشطة، والتي يتزاحم فيها النساء لتزيين منازلهم لاستقبال العيد، والذي يتطلب شراء العديد من التحف والزينة.