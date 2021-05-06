التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس (الأربعاء)، بقصر الضيافة في مكة المكرمة، معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن بن بداح المطيري.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين في إطار تكامل العمل الإعلامي الخليجي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.