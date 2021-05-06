استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس (الأربعاء) رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بحائل ماجد بن ساير الجبرين والفريق الفني الخاص بتقديم مبادرة مشروع تنموي سياحي مقترح في مدينة حائل.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على التصور المبدئي لهذا المشروع الذي يهدف لتقديم منطقة حائل كإحدى الوجهات السياحية الجاذبة على المستوى الوطني والإقليمي ويسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتحقيق عوائد اقتصادية للمنطقة؛ نظراً لما تحظى به المنطقة من مقومات سياحية وبيئية ومناظر طبيعية خلابة.