نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن مستشار أمير المنطقة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس (الأربعاء)، حملة «نتراحم معهم» التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة، والتي تستمر لمدة يومين.

وتهدف الحملة إلى تحقيق التكافل لذوي السجناء وتلبية المتطلبات الغذائية والاستهلاكية لهم في ظل فقد عائلهم.

وخلال تدشينه الحملة «عن بُعد»، تم استعراض مشاريع تراحم المستدامة والمبادرات القائمة. فيما تستهدف الحملة، والتي تُنفذ خلال شهر رمضان، القطاع الأهلي والمؤسسات المانحة، بالإضافة لكافة أفراد المجتمع.