أكد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، أن المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً أساسياً في إعفاء ديون السودان الخارجية في صندوق النقد الدولي وبعض الصناديق العربية، مشيدا بجهودها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال وزير المالية السوداني خلال مأدبة الإفطار التي أقامها له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته في الخرطوم يوم أمس (الأربعاء): إن السودان يتطلع للاستفادة من الشراكة مع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره لمرحلة الشراكة الاستراتيجية عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين ويمكن أن يتحقق في إطار ذلك الأنموذج الأفضل في تأمين الأمن الغذائي العربي.

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أنّ المملكة تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع السودان، وتعزيز الاستثمار في المجالات المختلفة وفق توجيهات قيادة البلدين، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمر باريس المرتقب لأصدقاء السودان خلال الأيام المقبلة.