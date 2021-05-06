عقد التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) اجتماعه نصف السنوي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ورؤساء الجهات الرقابية على الأدوية حول العالم، بلغ عددهم أكثر من 30 جهة رقابية.وكشف الاجتماع زيادة النشر وعدد التغطيات الإعلامية عالمياً بين دول أعضاء التحالف، وتصدرت المملكة قائمة الدول الأعلى في عدد المقالات المنشورة، تليها إيطاليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزز ذلك من قدرة «الهيئة» على تحقيق أهدافها المتعلقة بسلامة الإنسان والصحة العامة، سعياً لتحقيق ما رسمته رؤية 2030 في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي وتحقيق الريادة في المجالات كافة.وأشارت الرئيس التنفيذي لوكالة الأدوية الأوربية إيمير كوك في حديثها إلى النتائج الإيجابية من مخرجات الاجتماعات الدورية مع أعضاء التحالف الدولي، حاثةً على استمرار تعزيز التعاون والجهود بين الهيئات الرقابية العالمية لدعم تحقيق أهداف التحالف التي اتضحت أهميتها خلال الجائحة والأزمات.وجرى خلال الاجتماع التعريف بمجموعات العمل التي أُنشئت في عدد من المجالات المتخصصة منذ بداية التحالف بهدف تعزيز الحوار وتبادل المعلومات العلمية الموثوقة، ومشاركة العمل الرقابي ونقل الخبرات بين أعضاء التحالف الدولي، كما تم تقديم نبذة عن مهام تلك المجموعات واستعراض خططها الإستراتيجية ومشاريعها وإنجازاتها. من جانب آخر عقدت اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي «الكودكس»، اجتماعها الأول غير الرسمي عبر الاتصال المرئي، برئاسة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لمتابعة الأعمال المستجدة مع الدول الأعضاء وتعزيز التواصل والتعاون في الإقليم.وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والأمين العام لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) توم هايلنتد، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وممثلي الدول الأعضاء الـ 17 في إقليم الشرق الأدنى وكذلك عدد من الدول أعضاء هيئة الدستور الغذائي. وركز الاجتماع على مناقشة آخر مستجدات خطة عمل اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى، والخطة الاتصالية بين دول الإقليم، وعدد من الموضوعات المتعلقة بـ «الكودكس» واستعراض مشروع مجموعات العمل الإلكترونية، والاستعدادات الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الأغذية.