أعلنت جامعة الطائف آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 وسيتم التسجيل في الفصل الصيفي للطلبة المتوقع تخرجهم بداية من الخميس 24 /‏ 9 للعام الحالي إلى الأحد 27 /‏ 9.فيما سيكون التسجيل في الفصل الصيفي لطلبة دفعة 37 وما قبل الاثنين 28 /‏ 9 إلى السبت 3 /‏ 10، والتسجيل للفصل الصيفي لبقية الطلبة الأحد 4 /‏ 10 إلى السبت 10 /‏ 10. وتبدأ دراسة الفصل الصيفي الأحد 11 /‏ 10 لهذا العام 1442.من جانبها، أعلنت جامعة الملك خالد مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ. وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه ستُفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق اعتبارًا من الـ23 من ذي القعدة القادم حتى الـ28 من الشهر نفسه.وبين القرني أن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل على المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات، لافتاً إلى أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪ اختبار القدرات العامة، 40٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، 50٪ اختبار القدرات). كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل.وأضاف أنه ستُعلن نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيُطرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري، مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة إلى يوم 18 من الشهر نفسه.