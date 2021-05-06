قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين باكستانيين ارتكبا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته.‏وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، وقُدرت قيمة المسروقات بـ 60 ألف ريال.