قفزات حققتها السعودية في مجالي الحكومة الإلكترونية والحوكمة عبر تطبيقات سهلت المعاملات وجعلتها في متناول الأيدي ووفرت مليارات الريالات، وتُقدَّم بيُسر وسهولة وجودة، ويسهل مراقبتها، وأسهمت تلك التطبيقات الحديثة في الحد من قضايا الفساد والمحسوبيات والوقوف في الطوابير الطويلة، ومكّنت المواطن من تنفيذ أغلب معاملاته بشكل إلكتروني أمنيا وصحيا وتجاريا لتنطلق شرارة التنافس بين الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم خدماتها.أبشر:نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية، ويخدم التطبيق 21 مليون مشترك، ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية مجانية على مدار 24 ساعة.توكلنا:يوضح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة، ويتيح التطبيق للأفراد المساهمة في كسر سلسلة العدوى من خلال الإبلاغ عن المصابين أو التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.صحتي:يقدم الخدمات الصحية للأفراد، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية.تباعد:أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار عدوى فايروس كورونا، ويتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كانوا مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا، ويمكن المستخدم من الحصول على إشعارات مباشرة واستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة عبر التطبيق خلال 14 يوما الماضية مع الحفاظ على سرية البيانات.موعد:يمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وإجراء اختبار كورونا (كوفيد 19) الذي يقوم بالتقييم الذاتي لأعراض كورونا ومن ثم يقدم التوجيه السليم للحالة.اعتمرنا:يتيح للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة وخدمة الزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين.كلنا أمن:تقديم جميع أنواع البلاغات الأمنية مباشرة بكل سهولة، وتقديم بلاغ بواسطة صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي أو مشاركة الموقع.مدرستي:أسلوب جديد لإدارة التعلم إلكترونياً في بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، ويستهدف التطبيق الطلاب وأولياء الأمور.فزعة:يتيح طلب العون والمساعدة من الدفاع المدني، والإبلاغ عن أي حادث، ويخدم التطبيق جميع شرائح المجتمع بشكل عام، وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، ويستطيع مستخدمه تحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ وإمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ.أسعفني:فتح بلاغ لحالة طارئة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وإرسال استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين من مقدم الطلب عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS.تأكد:يتيح للمستهلك التحقق من علامة الجودة، وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (المكيفات، الغسالات، والثلاجات) والإطارات والمركبات والإنارة.بلدي 940:قناة للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في كافة أحياء وشوارع وطرقات المملكة.