تواصل إدارة تطييب المسجد النبوي في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة منذ بداية شهر رمضان، تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتطييب قاصديه بالعود الفاخر على فترات عدة على مدار اليوم.وأوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي، أن إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي أنجزت منذ بداية شهر رمضان إلى 23 رمضان أكثر من 1000 جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالعود والمسك والورد الفاخر بمعدل 45 جولة يومياً بكمية تتجاوز 15 كيلوغراماً من العود الفاخر الطبيعي. وأضاف أن 35 موظفاً وموظفة مدربون ومختصون بالتبخير والتطييب يقومون بالبرنامج يوماً وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.