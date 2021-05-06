نفذت الفرق الميدانية في أمانة محافظة جده وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس (الأربعاء)، 4154 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، أغلقت خلالها 74 منشأة مخالفة ورصدت 132 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من تطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات «940» أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.